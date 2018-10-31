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Україна піднялася в рейтингу Doing Business на п'ять пунктів

Новини » Економіка    31.10.2018 - 15:32
Фото: колаж (РБК-Україна)
Фото: колаж (РБК-Україна)

Україна знаходиться на 71 місці в рейтингу Світового банку

Україна піднялася в Рейтингу легкості ведення бізнесу (Doing Business) Світового банку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Всесвітнього банку.

Згідно з даними рейтингу, Україна знаходиться на наступних місцях серед 190 держав світу: реєстрація підприємств - 56, отримання дозволів на будівництво - 30, підключення до системи електропостачання - 135, реєстрація власності - 63, отримання кредитів - 32, захист міноритарних інвесторів - 72, оподаткування - 54, міжнародна торгівля - 78, забезпечення виконання контрактів - 57, дозвіл неплатоспроможності 145.

Про прогрес України в рейтингу написав і президент Петро Порошенко. "Україна піднялася ще на 5 позицій у рейтингу Doing Business та посіла 71 місце. Звичайно ми на цьому не зупинимось. Знаю, ми заслуговуємо на краще і вміємо краще", - повідомив він у Twitter.

Україна піднялася в рейтингу Doing Business на п'ять пунктів

Нагадаємо, в 2018 році Україна зайняла 50-е місце з 157 в новому Рейтингу людського капіталу Світового банку (Human Capital Index). Індекс людського капіталу - це частина Human Capital Project. Він оцінює майбутній обсяг людського ресурсу (знань, навичок і здоров'я), який народжені сьогодні діти будуть мати до моменту досягнення 18-річного віку. Індекс включає в себе такі дані, як дитяча смертність, кількість років навчання і його результати.

Відзначимо, що в 2018 році Україна посіла 83-е місце з 140 в щорічному Рейтингу конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму (WEF), піднявшись у порівнянні з 2017 роком на шість пунктів

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