ЄБРР, ЄІБ і Світовий банк проведуть масштабне дослідження бізнесу-клімату в Україні

Фото: коллаж (РБК-Україна)

Міжнародні фінансові організації хочуть отримати відгуки щодо стану бізнес-середовища

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і Група Світового банку запускають новий раунд опитувань підприємств у більш ніж 40 країнах, включаючи Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЄБРР.

Як зазначається в повідомленні, це опитування є подібним до інших опитувань підприємств, які проводяться Світовим банком в усьому світі за стандартною методологією. Анкета охоплюватиме такі загальні теми, як продуктивність, ступінь проникнення технологій та інновацій, конкуренція, кваліфікація робочої сили, неформальність, доступ до фінансових послуг, інфраструктура та вплив державного регулювання, а отже відповіді можна буде порівняти за глобальною шкалою. Опитування також включатиме у себе модуль "зеленої" економіки.

Цей новий раунд опитувань підприємств буде проведений у більш ніж 40 країнах Європи, Центральної Азії, Близького Сходу та Північної Африки.

Мета дослідження - отримати від підприємств приватного сектору відгуки щодо стану бізнес-середовища в цих країнах і на основі цієї інформації проаналізувати можливості та перепони для розвитку приватного сектору. У кожній з цих країн дослідження буде проводитися шляхом опитування приватних компаній у секторах виробництва та послуг.

В Україні для збору цих даних була найнята компанію Ipsos, яка розпочне опитування випадково відібраних компаній в грудні 2018 року. Ця робота триватиме до травня 2019 року, а попередні результати дослідження очікуються у другій половині 2019 року.

Результати цього опитування підприємств разом з інформацією, зібраною в рамках цього дослідження в інших країнах, будуть проаналізовані з метою кращого розуміння того, яким чином можна збільшити інвестиції, продуктивність та темпи економічного зростання у цих країнах.

Нагадаємо, Україна піднялася в Рейтингу легкості ведення бізнесу (Doing Business - 2019) Світового банку на на п'ять пунктів до 71 місця.

Відзначимо, у 2018 році Україна зайняла 50-е місце з 157 в новому Рейтингу людського капіталу Світового банку (Human Capital Index).