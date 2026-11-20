Асоціація звернулася до керівництва Верховної Ради, голів парламентських фракцій і комітетів із проханням включити до порядку денного найближчих пленарних тижнів законопроєкт № 14087 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо лібералізації земельних відносин". Документ досі не внесли до розкладу пленарних засідань.

Як пояснюють в ЄБА, суть проблеми полягає в неоднозначному застосуванні статті 82 Земельного кодексу України. Чинна норма не дає чіткого визначення, як оцінювати право українських компаній з іноземним капіталом купувати й володіти несільськогосподарською землею: за складом засновників під час реєстрації компанії чи на дату оформлення угоди.

На кого поширюватимуться зміни

Автори законопроєкту № 14087 пропонують закріпити прозоре правило. Згідно з текстом документа, право набувати у власність несільськогосподарські земельні ділянки за частиною першою статті 82 отримають усі юридичні особи, створені та зареєстровані за законодавством України. Це правило діятиме незалежно від того, коли і в якій частці до їхнього капіталу увійшли іноземні інвестори.

Водночас ініціатива не скасовує обмеження статті 130 Земельного кодексу, яка забороняє компаніям з іноземними учасниками чи бенефіціарами купувати сільськогосподарські землі до схвалення на Всеукраїнському референдумі.

Нові норми стосуються виключно ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розміщують заводи, енергетичні об'єкти, логістичні хаби й інфраструктуру зв'язку.

Які ризики бачить бізнес

В ЄБА звертають увагу, що чинна правова невизначеність створює ризики оскарження прав на землю для компаній з міжнародними інвестиціями, які роками працюють в Україні, розбудовують виробництво, створюють робочі місця та сплачують податки.

За оцінками експертів, ризики потенційно можуть стосуватися понад 80 тис. українських підприємств з іноземними інвестиціями у промисловості, енергетиці, телекомунікаціях, логістиці й агропереробці.

На переконання компаній-членів ЄБА, ухвалення законопроєкту № 14087 мінімізує ризики безпідставного оскарження майнових прав інвесторів, сприятиме безперебійній роботі об'єктів критичної інфраструктури в умовах воєнного стану та посилить довіру міжнародного бізнесу до української правової системи.