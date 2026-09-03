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Купівля землі бізнесом з іноземними інвестиціями: Мінцифри підтримало позицію "Телас"

15:15 03.09.2026 Чт
2 хв
Проблема може зачепити не лише телеком, а й понад 80 тис. українських компаній у різних галузях економіки
aimg Юлія Бойко
Купівля землі бізнесом з іноземними інвестиціями: Мінцифри підтримало позицію "Телас" Чому мобільні оператори можуть втратити право купувати землю (фото: GettyImages)
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В Україні можуть змінити правила купівлі землі несільськогосподарського призначення для національних компаній, у яких є іноземні інвестиції. Необхідність врегулювати це питання офіційно підтвердили у Міністерстві цифрової трансформації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Асоціації операторів зв'язку "Телас" щодо позиції міністерства.

Зазначається, що напередодні "Телас" звернулася до урядовців через неоднозначне застосування статті 82 Земельного кодексу України та отримала відповідь, у якій Мінцифри підтримало законодавчі зміни.

"Мінцифри підтримує важливість порушеного Асоціацією питання щодо необхідності законодавчих змін, які забезпечать єдину правозастосовну практику щодо права українських юридичних осіб з іноземними інвестиціями набувати у власність земельні ділянки несільськогосподарського призначення", - сказано у відповіді заступника міністра Станіслава Прибитька.

Як стверджують експерти, виправити ситуацію та зняти всі суперечності має законопроєкт № 14087 від 29 вересня 2025 року про лібералізацію земельних відносин, який чекає на розгляд у Верховній Раді. Документ має захистити підприємства від двозначного прочитання норм закону.

В Асоціації зазначають, що невизначеність стосовно права купувати ділянки створює серйозні проблеми не тільки для операторів мобільного зв'язку й інтернету.

"Якщо не встановити зрозумілі правила, то загроза виникне для більш ніж 80 тисяч українських фірм, які залучили іноземні інвестиції та працюють у різних сферах економіки", - наголошують у "Телас".

Раніше повідомлялося, що українська асоціація операторів зв'язку "Телас" закликала владу усунути прогалину в Земельному кодексі, яка створює ризики для компаній з іноземною участю та може призвести до масових земельних спорів і негативно вплинути на інвестиційне середовище.

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Інтернет Ринок землі мобильний зв'язок Мінцифра Інвестиції в Україну
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