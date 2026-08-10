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"Телас" попередила про ризики для бізнесу через прогалину в земельному законодавстві

13:55 10.08.2026 Пн
3 хв
Проблема вже проявилася у телекомі, але її наслідки можуть бути значно ширшими
aimg Юлія Бойко
"Телас" попередила про ризики для бізнесу через прогалину в земельному законодавстві Невизначеність із правами на землю може ускладнити роботу критичної інфраструктури (фото: Getty Images)
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Українська асоціація операторів зв'язку "Телас" закликала владу усунути прогалину в Земельному кодексі, яка, на її думку, створює ризики для компаній з іноземною участю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відкритий лист, оприлюднений на офіційному сайті ТЕЛАС.

Колізія в Земельному кодексі створює невизначеність для інвесторів

За даними "Телас", проблема стосується застосування статті 82 Земельного кодексу, яка визначає право українських юридичних осіб з іноземною участю набувати у власність земельні ділянки несільськогосподарського призначення.

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В Асоціації зазначають, що закон не визначає, на який саме момент має оцінюватися склад учасників юридичної особи - під час її створення чи на момент набуття права власності на земельну ділянку.

На думку "Телас", це створює правову невизначеність і призводить до різних підходів до застосування норми.

В Асоціації також вважають, що така ситуація створює ризики тиску на компанії з іноземною участю.

Наразі найбільш помітні наслідки проблеми, зазначається у листі, спостерігаються у телекомунікаційній галузі.

Йдеться, зокрема, про земельні ділянки під базовими станціями, контроль над якими може переходити до третіх осіб.

Як зазначають в Асоціації, нові власники таких ділянок можуть встановлювати високі орендні ставки або обмежувати доступ ремонтних бригад до обладнання.

У разі блекаутів чи надзвичайних ситуацій це, відзначають у "Телас", може ускладнювати обслуговування телекомунікаційної інфраструктури та впливати на стабільність мобільного зв'язку, інтернету й систем оповіщення.

Звернення асоціації "Телас" щодо захоплення земельних ділянок (фото: telas.kiev.ua)

"Телас" оцінює потенційний масштаб проблеми у понад 80 тисяч підприємств

Водночас у "Телас" наголошують, що проблема може стосуватися не лише телекомунікаційного сектору.

В Асоціації зазначають, що понад 80 тисяч українських підприємств з іноземним капіталом потенційно можуть опинитися в аналогічній ситуації через неоднозначне застосування статті 82 Земельного кодексу.

У зоні ризику, зокрема, агропромислові об'єкти, енергетика, логістичні комплекси та підприємства оборонної промисловості.

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У своєму зверненні Асоціація також посилається на ухвалу Верховного Суду у справі №926/3616/23 та зазначає, що неоднакове застосування відповідних норм може призвести до масових земельних спорів і негативно вплинути на інвестиційне середовище.

"Телас" закликала уряд, РНБО та профільні державні органи усунути правову невизначеність щодо застосування статті 82 Земельного кодексу.

Раніше стало відомо, хто і як роздавав землю в Києві пропагандистам з УПЦ МП.

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