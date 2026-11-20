Ассоциация обратилась к руководству Верховной Рады, главам парламентских фракций и комитетам с просьбой включить в повестку дня ближайших пленарных недель законопроект № 14087 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по либерализации земельных отношений". Документ до сих пор не был внесен в расписание пленарных заседаний.

Как объясняют в ЕБА, суть проблемы состоит в неоднозначном применении статьи 82 Земельного кодекса Украины. Действующая норма не дает четкого определения, как оценивать право украинских компаний с иностранным капиталом покупать и владеть несельскохозяйственной землей: по составу учредителей при регистрации компании или на дату оформления сделки.

На кого будут распространяться изменения

Авторы законопроекта №14087 предлагают закрепить прозрачное правило. Согласно тексту документа, право приобретать в собственность несельскохозяйственные земельные участки по части первой статьи 82 получат все юридические лица, созданные и зарегистрированные по законодательству Украины. Это правило будет действовать независимо от того, когда и в какой доле в их капитал вошли иностранные инвесторы.

В то же время, инициатива не отменяет ограничения статьи 130 Земельного кодекса, которая запрещает компаниям с иностранными участниками или бенефициарами покупать сельскохозяйственные земли до одобрения на Всеукраинском референдуме.

Новые нормы относятся исключительно к участкам несельскохозяйственного назначения, на которых размещают заводы, энергетические объекты, логистические хабы и инфраструктуру связи.

Какие риски видит бизнес

В ЕБА обращают внимание, что действующая правовая неопределенность создает риски обжалования прав на землю для компаний с международными инвестициями, которые годами работают в Украине, строят производство, создают рабочие места и платят налоги.

По оценкам экспертов, риски потенциально могут относиться к более чем 80 тыс. украинских предприятий с иностранными инвестициями в промышленности, энергетике, телекоммуникациях, логистике и агропереработке.

По убеждению компаний-членов ЕБА, принятие законопроекта № 14087 минимизирует риски безосновательного обжалования имущественных прав инвесторов, будет способствовать бесперебойной работе объектов критической инфраструктуры в условиях военного положения и усилит доверие международного бизнеса к украинской правовой системе.