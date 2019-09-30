В ЕБА предложили налоговые компромиссы на 2020 год

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) предлагает на 2020 год повысить ставки для железной руды с 8% до 10% и установить минимальный порог рентабельности на уровне 150% от учетной ставки НБУ. Об этом говорится в комментарии ассоциации относительно возможных налоговых изменений в рамках законопроектов №1210 и №1210-1.

В ЕБА подчеркнули, что сейчас, когда идет бюджетный процесс, спешка в введении новых правил может навредить налоговым поступлениям как в краткосрочной, так и в более отдаленной перспективе.

"В качестве компромиссного решения, временно на 2020 год, можно рассмотреть вариант повышения ставки для железной руды с 8% до 10% и установить минимальный порог рентабельности на уровне 150% от учетной ставки НБУ, что позволит увеличить поступления в государственный бюджет и не будет иметь катастрофических последствий для бизнеса", - говорится в заявлении.

При этом ЕБА напомнила об открытости бизнеса к диалогу и поиску компромиссных вариантов.

"Европейская бизнес ассоциация обращается к профильному комитету ВРУ и к ГНС Украины с призывом создать Стратегическую группу по наработке изменений в IX Раздела НКУ и включить в нее представителей бизнес-сообщества с целью разработки качественного налогового законодательства в стране", - добавили в ассоциации.

Как известно, изменения в Налоговый кодекс инициировал глава парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев. Участники рынка и эксперты неоднократно предупреждали профильный комитет о том, что предлагаемые изменения могут обвалить ведущие по налоговым поступлениям отрасли экономики и спровоцировать катастрофические последствия.

Неформально в налоговом комитете уже сформировалось большое представительство народных депутатов, связанных с олигархом Игорем Коломойским. К ним относят того же председателя комитета Даниила Гетманцева (связан с близким партнером Коломойского по бизнесу Виталием Хомутынником), секретаря комитета Игоря Палицу (бизнес-партнер и друг Коломойского), члена комитета Ольгу Василевскую-Смаглюк и других.

Законопроектом №1210, который уже неоднократно критиковали представители бизнеса и эксперты, предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ - сегодня это 33%.