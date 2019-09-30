В ЄБА запропонували податкові компроміси на 2020 рік

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) пропонує на 2020 рік підвищити ставки для залізної руди з 8% до 10% та встановити мінімальний поріг рентабельності на рівні 150% від облікової ставки НБУ. Про це йдеться у коментарі асоціації стосовно можливих податкових змін в рамках законопроектів №1210 та №1210-1.

У ЄБА підкреслили, що зараз, коли триває бюджетний процес, поспіх у запровадженні нових правил здатен зашкодити податковим надходженням як у короткостроковій, так і у більш віддаленій перспективі.

"В якості компромісного рішення, тимчасово на 2020 рік, можна розглянути варіант підвищення ставки для залізної руди з 8% до 10% та встановити мінімальний поріг рентабельності на рівні 150% від облікової ставки НБУ, що дозволить збільшити надходження до державного бюджету та не матиме катастрофічних наслідків для бізнесу", - йдеться у заяві.

При цьому ЄБА наголошує на відкритості бізнесу до діалогу і пошуку компромісних варіантів.

"Європейська бізнес асоціація звертається до профільного комітету ВРУ та до ДПС України із закликом створити Стратегічну групу по напрацюванню змін до IX Розділу ПКУ і включити до неї представників бізнес-спільноти з метою розробки якісного податкового законодавства в країні", - додали у асоціації.

Як відомо, зміни в Податковий кодекс ініціював глава парламентського податкового комітету Данило Гетманцев. Учасники ринку та експерти неодноразово попереджали профільний комітет про те, що пропоновані зміни можуть обвалити ведучі по податковим надходженням галузі економіки і спровокувати катастрофічні наслідки.

Неформально в податковому комітеті сформувалося велике представництво народних депутатів, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським. До них відносять того ж голову комітету Данила Гетманцева (пов'язаний з близьким партнером Коломойського по бізнесу Віталієм Хомутинніком), секретаря комітету Ігоря Палицю (бізнес-партнер і друг Коломойського), члена комітету Ольгу Василевскую-Смаглюк та інших.

Законопроектом №1210, який вже неодноразово критикували представники бізнесу і експерти, пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, але і збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ - сьогодні це 33%.