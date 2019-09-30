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В ЕБА предложили налоговые компромиссы на 2020 год

Новости » Экономика    30.09.2019 - 11:27
В ЕБА предложили налоговые компромиссы на 2020 год
Иллюстративное фото (УНИАН)

ЕБА предостерегает власть от спешки во внедрении новых налоговых правил

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) предлагает на 2020 год повысить ставки для железной руды с 8% до 10% и установить минимальный порог рентабельности на уровне 150% от учетной ставки НБУ. Об этом говорится в комментарии ассоциации относительно возможных налоговых изменений в рамках законопроектов №1210 и №1210-1.

В ЕБА подчеркнули, что сейчас, когда идет бюджетный процесс, спешка в введении новых правил может навредить налоговым поступлениям как в краткосрочной, так и в более отдаленной перспективе.

"В качестве компромиссного решения, временно на 2020 год, можно рассмотреть вариант повышения ставки для железной руды с 8% до 10% и установить минимальный порог рентабельности на уровне 150% от учетной ставки НБУ, что позволит увеличить поступления в государственный бюджет и не будет иметь катастрофических последствий для бизнеса", - говорится в заявлении.

При этом ЕБА напомнила об открытости бизнеса к диалогу и поиску компромиссных вариантов.

"Европейская бизнес ассоциация обращается к профильному комитету ВРУ и к ГНС Украины с призывом создать Стратегическую группу по наработке изменений в IX Раздела НКУ и включить в нее представителей бизнес-сообщества с целью разработки качественного налогового законодательства в стране", - добавили в ассоциации.

Как известно, изменения в Налоговый кодекс инициировал глава парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев. Участники рынка и эксперты неоднократно предупреждали профильный комитет о том, что предлагаемые изменения могут обвалить ведущие по налоговым поступлениям отрасли экономики и спровоцировать катастрофические последствия.

Неформально в налоговом комитете уже сформировалось большое представительство народных депутатов, связанных с олигархом Игорем Коломойским. К ним относят того же председателя комитета Даниила Гетманцева (связан с близким партнером Коломойского по бизнесу Виталием Хомутынником), секретаря комитета Игоря Палицу (бизнес-партнер и друг Коломойского), члена комитета Ольгу Василевскую-Смаглюк и других.

Законопроектом №1210, который уже неоднократно критиковали представители бизнеса и эксперты, предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ - сегодня это 33%.

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