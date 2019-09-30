ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В ЄБА запропонували податкові компроміси на 2020 рік

Новини » Економіка    30.09.2019 - 11:27
В ЄБА запропонували податкові компроміси на 2020 рік
Ілюстративне фото (УНІАН)

ЄБА застерігає владу віж поспіху у запровадженні нових податкових правил

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) пропонує на 2020 рік підвищити ставки для залізної руди з 8% до 10% та встановити мінімальний поріг рентабельності на рівні 150% від облікової ставки НБУ. Про це йдеться у коментарі асоціації стосовно можливих податкових змін в рамках законопроектів №1210 та №1210-1.

У ЄБА підкреслили, що зараз, коли триває бюджетний процес, поспіх у запровадженні нових правил здатен зашкодити податковим надходженням як у короткостроковій, так і у більш віддаленій перспективі.

"В якості компромісного рішення, тимчасово на 2020 рік, можна розглянути варіант підвищення ставки для залізної руди з 8% до 10% та встановити мінімальний поріг рентабельності на рівні 150% від облікової ставки НБУ, що дозволить збільшити надходження до державного бюджету та не матиме катастрофічних наслідків для бізнесу", - йдеться у заяві.

При цьому ЄБА наголошує на відкритості бізнесу до діалогу і пошуку компромісних варіантів.

"Європейська бізнес асоціація звертається до профільного комітету ВРУ та до ДПС України із закликом створити Стратегічну групу по напрацюванню змін до IX Розділу ПКУ і включити до неї представників бізнес-спільноти з метою розробки якісного податкового законодавства в країні", - додали у асоціації.

Як відомо, зміни в Податковий кодекс ініціював глава парламентського податкового комітету Данило Гетманцев. Учасники ринку та експерти неодноразово попереджали профільний комітет про те, що пропоновані зміни можуть обвалити ведучі по податковим надходженням галузі економіки і спровокувати катастрофічні наслідки.

Неформально в податковому комітеті сформувалося велике представництво народних депутатів, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським. До них відносять того ж голову комітету Данила Гетманцева (пов'язаний з близьким партнером Коломойського по бізнесу Віталієм Хомутинніком), секретаря комітету Ігоря Палицю (бізнес-партнер і друг Коломойського), члена комітету Ольгу Василевскую-Смаглюк та інших.

Законопроектом №1210, який вже неодноразово критикували представники бізнесу і експерти, пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, але і збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ - сьогодні це 33%.

Податкові зміни вводяться в інтересах Коломойського, - ФМУ Податкові нововведення боляче вдарять по українській економіці, - експерт
Новини України ПодаткиНалоговый кодексжелезная рудаметаллургия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся