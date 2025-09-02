Є жертва, у місті - масштабні руйнування: перші фото наслідків атаки РФ на Білу Церкву

Російська армія у ніч на вівторок, 2 вересня, масовано атакувала дронами Білу Церкву, що у Київській області. Вже відомо про жертву та масштабні руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Білоцерківської міської ради та голову Київської ОВА Миколу Калашника.
За даними місцевої влади, Біла Церква зазнає ворожого удару другу ніч поспіль.
Станом на 04:45 відомо, що внаслідок атаки виникла пожежа. На жаль, є постраждалі та відомо про одного загиблого.
У деяких районах можливе задимлення, місцевих мешканців просять зачинити вікна та зберігати спокій. Усі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків.
Водночас Калашник уточнив, що тіло загиблого чоловіка було виявлено під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу.
Наразі у місті фіксуються пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств.
Нагадаємо, цієї ночі російська армія традиційно запустила декілька груп "Шахедів" по території України. Ворожі дрони заходили у повітряний простір країни як з півночі, так і з півдня.
Відомо, що під атакою росіян опинилось місто Суми - там двічі лунали вибухи. Є постраждалі, які звернулися за амбулаторною допомогою, серед них - дитина.
Окрім цього російські війська вчергове атакували припортову інфраструктуру Ізмаїльського району, що на Одещині.