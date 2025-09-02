Есть жертва, в городе - серьезные разрушения: первые фото последствий атаки РФ на Белую Церковь

По данным местных властей, Белая Церковь подвергается вражескому удару вторую ночь подряд.

По состоянию на 04:45 известно, что в результате атаки возник пожар. К сожалению, есть пострадавшие и известно об одном погибшем.

В некоторых районах возможно задымление, местных жителей просят закрыть окна и сохранять спокойствие. Все соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий.

Фото: последствия ночной атаки РФ по Белой Церкви (t.me/bmrada)

В то же время Калашник уточнил, что тело погибшего мужчины было обнаружено во время ликвидации пожара гаражного кооператива.

Сейчас в городе фиксируются повреждения остекления многоэтажных домов, пожары на территории гаражного кооператива, помещений торговых и производственных предприятий.