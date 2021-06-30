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Е-система дозволів на викиди: доопрацьований закон не містить ризиків корупції

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Україна, Середа 30 червня 2021 17:19
Е-система дозволів на викиди: доопрацьований закон не містить ризиків корупції Фото: комітет Ради заявив, що доопрацьований закон про е-систему дозволів на викиди не містить ризиків корупції (iportal.rada.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики розглянув доопрацьований законопроект №4167 на предмет відповідності вимогам антикорупційного законодавства. Закон передбачає впровадження електронної системи дозволів на викиди.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Глава комітету Анастасія Радіна зауважила, що у доопрацьованій редакції проекту частково усунуто корупціогенні фактори, на які звертав увагу комітет. Проте залишається питання щодо відсутності чітких підстав, критеріїв і порядку прийняття дозвільним органом рішення про надання відступу від екологічних норм або відмову у його наданні.

"Комітет ухвалив рішення визнати законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства із зауваженнями", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці травня в Україні не змогли створити електронну систему видачі дозволів на викиди. Парламент вдруге відправив на повторне перше читання законопроект №4167.

Раніше профільний комітет рекомендував ВР схвалити цей документ за основу. Однак у Раді національної безпеки і оборони підкреслювали, що цей проект в пропонованій редакції становить загрозу для економічної безпеки України.

Так, на початку березня екологічний комітет затвердив доопрацьовану редакцію законопроекту про е-систему видачі дозволів на викиди.

У середині лютого ВР відправила на повторне перше читання законопроект №4167 "Про запобігання, зменшення та контролі промислового забруднення".

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