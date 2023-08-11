Є рух та успіхи. В ЗСУ розповіли про успіхи на Таврійському напрямку

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

"Таврійський напрямок. Є рух вперед та успіхи. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1464 вогневих завдання", - пише Тарнавський.

Протягом доби наші воїни вбили, поранили й взяли в полон 257 окупантів, серед яких 49 - ліквідовано, 208 - поранено.

Також було знищено 16 одиниць військової техніки росіян, зокрема:

4 ББМ;

3 артилерійських системи;

міномети;

1 РСЗВ;

1 БпЛА;

5 одиниць автомобільної;

2 одиниці спеціальної техніки.



Також було знищено 5 складів боєприпасів.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби наші воїни ліквідували ще 580 окупантів. Втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення на територію України склали 252 780 одиниць особового складу.

Як відзначає Інститут вивчення війни, наші солдати ЗСУ просуваються в Запорізькій області та намагались закріпитись поблизу Урожайного.