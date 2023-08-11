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Есть движение и успехи. В ВСУ рассказали об успехах на Таврическом направлении

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Пятница 11 августа 2023 12:10
Есть движение и успехи. В ВСУ рассказали об успехах на Таврическом направлении Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вооруженные силы Украины в течение суток выполнили 1464 огневых задачи на Таврическом направлении. Уничтожили 16 единиц вражеской техники.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Таврическое направление. Есть движение вперед и успехи. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1464 огневых задач", - пишет Тарнавский.

В течение суток наши воины убили, ранили и взяли в плен 257 окупантов, среди которых 49 - ликвидированы, 208 - ранены.

Также было уничтожено 16 единиц военной техники россиян, в том числе:

  • 4 ББМ;
  • 3 артиллерийские системы;
  • минометы;
  • 1 РСЗО;
  • 1 БпЛА;
  • 5 единиц автомобильной;
  • 2 единицы специальной техники.

Также были уничтожены 5 складов боеприпасов.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще 580 оккупантов. Потери России с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины составили 252 780 единиц личного состава.

Как отмечает Институт изучения войны, наши солдаты ВСУ продвигаются в Запорожской области и пытались закрепиться вблизи Урожайного.

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