Є різні варіанти: Держдеп про терміни ухвалення Конгресом допомоги Україні

"Питання обговорюється в американському Конгресі. На жаль, це довгий процес. У США є демократична система і це демократичний процес. Є тимчасова затримка, хоча, звичайно, краще б її не було", - заявив він.

Чиновник додав, що президент США Джо Байден хотів би, щоб Конгрес схвалив новий пакет допомоги зараз.

"Президент Байден його команда підтримують тісні контакти з демократами і республіканцями в Конгресі. Вже був крок уперед, коли Сенат схвалив новий пакет допомоги, і очікується, що увесь Конгрес схвалить новий пакет допомоги", - заявив він.

Сайзек заявив, що процес ухвалення допомоги України йде повільно через демократичну систему у США

"Є різні варіанти та можливості (коли буде ухвалена допомога, - ред.). Процес іде, на жаль, повільно, але це є частиною нашої демократичної системи. Я не можу передбачити терміни, але варто зазначити дві речі", - додав він.

Представник Держдепу підкреслив, що двопартійна підтримка України у Конгресі зберігається.

"І більшість американців підтримують додаткову допомогу Україні. Тому очікується, що Конгрес зрештою схвалить новий пакет. США також вітає схвалення Євросоюзом додаткової допомоги Україні. І США, і Європа мають повністю підтримувати Україну. Це дає можливість Україні захистити себе. І адміністрація президента Байдена розуміє ситуацію в Україні зараз, і що Україні потрібен новий пакет допомоги", - заявив він.

За словами Сайзека, від моменту коли Палата представників США проголосує за пакет до виділення допомоги може пройти дуже мало часу.

"Це може бути дуже-дуже швидко. США мають можливість діяти майже одразу. Я не експерт з дій Пентагону, але вони знають, що потрібно зробити. Вони вже зробили. Варто зазначити, що США вже надали 74 млрд доларів підтримки Україні, уряд США та наш Департамент оборони розуміють, як це зробити, і вони готові одразу надати цю допомогу", - зазначив він.