Есть разные варианты: Госдеп о сроках принятия Конгрессом помощи Украине

Вопрос принятия помощи Украине сейчас обсуждается в американском Конгрессе.
Об этом винтервью РБК-Украина рассказал представитель Государственного департамента США Дэниел Сайзек.
"Вопрос обсуждается в американском Конгрессе. К сожалению, это долгий процесс. В США есть демократическая система и это демократический процесс. Есть временная задержка, хотя, конечно, лучше бы ее не было", - заявил он.
Чиновник добавил, что президент США Джо Байден хотел бы, чтобы Конгресс одобрил новый пакет помощи сейчас.
"Президент Байден его команда поддерживают тесные контакты с демократами и республиканцами в Конгрессе. Уже был шаг вперед, когда Сенат одобрил новый пакет помощи, и ожидается, что весь Конгресс одобрит новый пакет помощи", - заявил он.
Сайзек заявил, что процесс принятия помощи Украине идет медленно из-за демократической системы в США
"Есть разные варианты и возможности (когда будет принята помощь, - ред.). Процесс идет, к сожалению, медленно, но это является частью нашей демократической системы. Я не могу предсказать сроки, но стоит отметить две вещи", - добавил он.
Представитель Госдепа подчеркнул, что двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе сохраняется.
"И большинство американцев поддерживают дополнительную помощь Украине. Поэтому ожидается, что Конгресс в конце концов одобрит новый пакет. США также приветствует одобрение Евросоюзом дополнительной помощи Украине. И США, и Европа должны полностью поддерживать Украину. Это дает возможность Украине защитить себя. И администрация президента Байдена понимает ситуацию в Украине сейчас, и что Украине нужен новый пакет помощи", - заявил он.
По словам Сайзека, от момента когда Палата представителей США проголосует за пакет до выделения помощи может пройти очень мало времени.
"Это может быть очень-очень быстро. США имеют возможность действовать почти сразу. Я не эксперт по действиям Пентагона, но они знают, что нужно сделать. Они уже сделали. Стоит отметить, что США уже предоставили 74 млрд долларов поддержки Украине, правительство США и наш Департамент обороны понимают, как это сделать, и они готовы сразу оказать эту помощь", - отметил он.
13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд долларов.
Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. Он может не выносить законопроект на рассмотрение нижней палаты Конгресса. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.
Тем не менее, Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, таким образом отложив рассмотрение помощи для Украины.
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