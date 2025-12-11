Є прямі влучання, спалахнули пожежі: Росія атакувала об’єкти енергетики у Кременчуці

Атаки на Кременчук

Нагадаємо, протягом цієї ночі росіяни били по Кременчуку ракетами та ударними безпілотниками. У місті було чути численні вибухи.

За попередніми даними, ворог атакував місто балістикою. У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Попередня атака на Кременчук відбулась у ніч на 7 грудня, тоді місто атакували дрони та "Кинджали". У місті також лунали вибухи.

Згодом мер міста повідомив, що в ніч на 7 грудня ворог знову наніс масований комбінований удар по об'єктах інфраструктури Кременчука.