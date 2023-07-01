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Є просування. ЗСУ на Таврійському напрямку знищили майже дві роти росіян

Фото: ЗСУ на Таврійському напрямку знищили майже дві роти росіян (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергій Пишкін

На Таврійському напрямку українські воїни мають успіхи й просування вперед. Протягом доби знищили майже дві роти росіян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1201 вогневе завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти", - пише Тарнавський.

Також наші військові знищили 14 одиниць російської техніки:

  • БТР;
  • БМ-21 "Град";
  • протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра";
  • 3 БпЛА "Zala";
  • 3 гармати 2А36 "Гіацинт-Б";
  • 2 самохідні артилерійські установки 2С7 "Піон";
  • гаубиця 2А65 "Мста-Б";
  • автомобільна техніка.

Зокрема було знищено 4 склади боєприпасів ворога.

Втрати ворога

Згідно з оновленими даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби росіяни втратили ще близько 530 військових. З початку повномасштабного вторгнення Росії наші воїни знищили 228870 росіян.

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