Є просування. ЗСУ на Таврійському напрямку знищили майже дві роти росіян

На Таврійському напрямку українські воїни мають успіхи й просування вперед. Протягом доби знищили майже дві роти росіян.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.
"Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1201 вогневе завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти", - пише Тарнавський.
Також наші військові знищили 14 одиниць російської техніки:
Зокрема було знищено 4 склади боєприпасів ворога.
Згідно з оновленими даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби росіяни втратили ще близько 530 військових. З початку повномасштабного вторгнення Росії наші воїни знищили 228870 росіян.
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