Есть продвижение. ВСУ на Таврическом направлении уничтожили почти две роты россиян

На Таврическом направлении у украинских воинов успехи и продвижения вперед. В течение суток уничтожили почти две роты россиян.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1201 огневое задание. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", - пишет Тарнавский.
Также наши военные уничтожили 14 единиц российской техники:
В частности, были уничтожены 4 склада боеприпасов врага.
Согласно обновленным данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки россияне потеряли еще около 530 военных. С начала полномасштабного вторжения России наши воины уничтожили 228 870 россиян.
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