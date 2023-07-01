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Есть продвижение. ВСУ на Таврическом направлении уничтожили почти две роты россиян

Фото: ВСУ на Таврическом направлении уничтожили почти две роты россиян (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергей Пышкин

На Таврическом направлении у украинских воинов успехи и продвижения вперед. В течение суток уничтожили почти две роты россиян.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1201 огневое задание. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", - пишет Тарнавский.

Также наши военные уничтожили 14 единиц российской техники:

  • БТР;
  • БМ-21 "Град";
  • противотанковую пушку МТ-12 "Рапира";
  • 3 БпЛА "Zala";
  • 3 пушки 2А36 "Гиацинт-Б";
  • 2 самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион";
  • гаубицу 2А65 "Мста-Б";
  • автомобильную техника.

В частности, были уничтожены 4 склада боеприпасов врага.

Потери врага

Согласно обновленным данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки россияне потеряли еще около 530 военных. С начала полномасштабного вторжения России наши воины уничтожили 228 870 россиян.

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