Є просування. ЗСУ на Таврійському напрямку знищили майже дві роти росіян

Фото: ЗСУ на Таврійському напрямку знищили майже дві роти росіян (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

На Таврійському напрямку українські воїни мають успіхи й просування вперед. Протягом доби знищили майже дві роти росіян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1201 вогневе завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти", - пише Тарнавський. Також наші військові знищили 14 одиниць російської техніки: БТР;

БМ-21 "Град";

протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра";

3 БпЛА "Zala";

3 гармати 2А36 "Гіацинт-Б";

2 самохідні артилерійські установки 2С7 "Піон";

гаубиця 2А65 "Мста-Б";

автомобільна техніка. Зокрема було знищено 4 склади боєприпасів ворога. Втрати ворога Згідно з оновленими даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби росіяни втратили ще близько 530 військових. З початку повномасштабного вторгнення Росії наші воїни знищили 228870 росіян.