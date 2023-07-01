Есть продвижение. ВСУ на Таврическом направлении уничтожили почти две роты россиян
На Таврическом направлении у украинских воинов успехи и продвижения вперед. В течение суток уничтожили почти две роты россиян.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1201 огневое задание. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", - пишет Тарнавский.
Также наши военные уничтожили 14 единиц российской техники:
- БТР;
- БМ-21 "Град";
- противотанковую пушку МТ-12 "Рапира";
- 3 БпЛА "Zala";
- 3 пушки 2А36 "Гиацинт-Б";
- 2 самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион";
- гаубицу 2А65 "Мста-Б";
- автомобильную техника.
В частности, были уничтожены 4 склада боеприпасов врага.
Потери врага
Согласно обновленным данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки россияне потеряли еще около 530 военных. С начала полномасштабного вторжения России наши воины уничтожили 228 870 россиян.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.