Есть продвижение. ВСУ на Таврическом направлении уничтожили почти две роты россиян

Фото: ВСУ на Таврическом направлении уничтожили почти две роты россиян (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

На Таврическом направлении у украинских воинов успехи и продвижения вперед. В течение суток уничтожили почти две роты россиян.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1201 огневое задание. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", - пишет Тарнавский. Также наши военные уничтожили 14 единиц российской техники: БТР;

БМ-21 "Град";

противотанковую пушку МТ-12 "Рапира";

3 БпЛА "Zala";

3 пушки 2А36 "Гиацинт-Б";

2 самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион";

гаубицу 2А65 "Мста-Б";

автомобильную техника. В частности, были уничтожены 4 склада боеприпасов врага. Потери врага Согласно обновленным данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки россияне потеряли еще около 530 военных. С начала полномасштабного вторжения России наши воины уничтожили 228 870 россиян.