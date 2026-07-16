"Є потенціал": Зеленський пояснив, чому хоче призначити Клименка в Міноборони

Зеленський повідомив, що не подав ще до Верховної Ради відповідні документи на призначення міністра оборони та міністра закордонних справ.

Президент також назвав сильні сторони Клименка, які можуть пренести користь на посаді глави Міноборони.

"По-перше, армія повинна працювати разом із Міністерством оборони. Друга важлива історія - це ТЦК. Я вже не можу сказати, що вони десь окремо у військових: питання мобілізації складне, і ним мають займатися всі - і армія, і уряд. Саме тому вважаю, що у Клименка є потенціал забезпечити постачання та усунути ганебні моменти бусифікації", - зазначив він.