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"Есть потенциал": Зеленский объяснил, почему хочет назначить Клименко в Минобороны

14:49 16.07.2026 Чт
2 мин
Зеленский назвал сильные стороны Клименко
aimg Татьяна Степанова
Фото: Игорь Клименко (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру эксминистра внутренних дел Игоря Клименко на должность министра обороны, ведь он, якобы, может решить вопросы мобилизации и ТЦК.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером в Киеве.

Зеленский сообщил, что еще не подал в Верховную Раду соответствующие документы на назначение министра обороны и министра иностранных дел.

Президент также назвал сильные стороны Клименко, которые могут принести пользу на должности главы Минобороны.

"Во-первых, армия должна работать совместно с Министерством обороны. Вторая важная тема - это ТЦК. Я уже не могу сказать, что они где-то отдельно от военных: вопрос мобилизации сложный, и им должны заниматься все - и армия, и правительство. Именно поэтому считаю, что у Клименко есть потенциал обеспечить снабжение и устранить позорные моменты бусификации", - отметил он.

Отставка Федорова и возможное назначение Клименко

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский объявил об очередных кадровых изменениях в Кабинете Министров.

В частности, он решил уволить Михаила Федорова с должности министра обороны и назначить на его место главу МВД Игоря Клименко.

Позже Зеленский озвучил несколько причин, по которым он решил лишить Михаила Федорова должности министра обороны.

В частности, по его словам, у Федорова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского разные видения ведения войны.

Президент также отметил, что Федоров останется "рядом", то есть в команде, но без подробностей относительно его дальнейшей роли или должности.

В то же время, Зеленский выразил надежду, что новый министр обороны Клименко сможет урегулировать текущие проблемы с ТЦК и мобилизацией.

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