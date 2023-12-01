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Е-посвідчення й прозорість роботи. Для держслужбовців запустять сервіс "Дія.Офіс"

Фото: Е-посвідчення й прозорість роботи. Для держслужбовців запустять сервіс "Дія.Офіс" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Кабінет міністрів підтримав запуск для держслужбовців "Дія.Офіс". Сервіс допоможе цифровізувати роботу та зробити її більш прозорою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

"Уряд підтримав запуск "Дії" для держслужбовців - "Дія.Офіс". Це унікальне середовище для працівників органів виконавчої влади та Секретаріату Кабміну. "Дія.Офіс" допоможе цифровізувати роботу держслужбовців та зробити її більш прозорою", - пише пресслужба. 

Які послуги надаватиме "Дія.Офіс" на першому етапі: 

  • отримання електронного посвідчення держслужбовця; 
  • можливість проводити опитування й користуватись сервісами, які підвищать ефективність комунікації;
  • можливість авторизуватися на корпоративних ресурсах за допомогою "Дія.Підпису", що підвищить безпеку доступу до важливих документів чи файлів;
  • можливість переглядати інформацію про структуру держорганів та відповідальних за напрямки. 

"У майбутньому в "Дія.Офіс" буде інформація по цілях кожного міністерства та Уряду загалом. Також у планах запустити на основі застосунку сервіс, де буде оцінка ефективності та КРІ для кожного держслужбовця - так суспільство зможе оцінити й ефективність його роботи, і актуальність цілей", - додав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Мінцифри розробляє можливість подавати через "Дію" заяви про відшкодування збитків або втрат від агресії РФ.

Тим часом в "Дії" вдосконалили послугу заміни водійських прав. Відтепер замовити доставку посвідчення можна на будь-яку зручну адресу.

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Дия