Е-удостоверение и прозрачность работы. Для госслужащих запустят сервис "Дія.Офіс"

Кабинет министров поддержал запуск для госслужащих "Дія.Офіс". Сервис поможет цифровизировать работу и сделать ее более прозрачной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

"Правительство поддержало запуск "Дія" для госслужащих - "Дія.Офіс". Это уникальная среда для работников органов исполнительной власти и Секретариата Кабмина. "Дія.Офис" поможет цифровизировать работу госслужащих и сделать ее более прозрачной", - пишет пресс-служба.

Какие услуги будет предоставлять "Дія.Офис" на первом этапе:

получение электронного удостоверения госслужащего;

возможность проводить опросы и пользоваться сервисами, которые повысят эффективность коммуникации;

возможность авторизоваться на корпоративных ресурсах с помощью "Дія.Підпис", что повысит безопасность доступа к важным документам или файлам;

возможность просматривать информацию о структуре госорганов и ответственных за направления.

"В будущем в "Дія.Офіс" будет информация по целям каждого министерства и правительства в целом. Также в планах запустить на основе приложения сервис, где будет оценка эффективности и КРІ для каждого госслужащего - так общество сможет оценить и эффективность его работы, и актуальность целей", - добавил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.