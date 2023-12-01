RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Е-удостоверение и прозрачность работы. Для госслужащих запустят сервис "Дія.Офіс"

Фото: Е-удостоверение и прозрачность работы. Для госслужащих запустят сервис "Дія.Офіс" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет министров поддержал запуск для госслужащих "Дія.Офіс". Сервис поможет цифровизировать работу и сделать ее более прозрачной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

"Правительство поддержало запуск "Дія" для госслужащих - "Дія.Офіс". Это уникальная среда для работников органов исполнительной власти и Секретариата Кабмина. "Дія.Офис" поможет цифровизировать работу госслужащих и сделать ее более прозрачной", - пишет пресс-служба. 

Какие услуги будет предоставлять "Дія.Офис" на первом этапе: 

  • получение электронного удостоверения госслужащего; 
  • возможность проводить опросы и пользоваться сервисами, которые повысят эффективность коммуникации;
  • возможность авторизоваться на корпоративных ресурсах с помощью "Дія.Підпис", что повысит безопасность доступа к важным документам или файлам;
  • возможность просматривать информацию о структуре госорганов и ответственных за направления. 

"В будущем в "Дія.Офіс" будет информация по целям каждого министерства и правительства в целом. Также в планах запустить на основе приложения сервис, где будет оценка эффективности и КРІ для каждого госслужащего - так общество сможет оценить и эффективность его работы, и актуальность целей", - добавил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Минцифры разрабатывает возможность подавать через "Дія" заявления о возмещении убытков или потерь от агрессии РФ.

Тем временем в "Дія" усовершенствовали услугу замены водительских прав. Теперь заказать доставку удостоверения можно на любой удобный адрес.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дія