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Заяви на відшкодування збитків від агресії РФ можна буде подати в "Дії", - Шмигаль

Україна, П'ятниця 01 грудня 2023 16:22
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Заяви на відшкодування збитків від агресії РФ можна буде подати в "Дії", - Шмигаль Архівне фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Міністерство цифрової трансформації України має розробити можливість для українців подавати через "Дію" заяви про відшкодування збитків або втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Для легітимної конфіскації заморожених російських активів Україна запропонувала чітку і зрозумілу дорожню карту. Один із ключових елементів - це робота Міжнародного реєстру збитків, який був створений рішенням Ради Європи та працюватиме в Нідерландах", - йдеться у повідомленні.

Заяви через "Дію"

Шмигаль повідомив, що було затверджено два документи, які сприятимуть якісному функціонуванню реєстру. Він додав, що з огляду на те, що цей реєстр працюватиме в електронній формі, то Мінцифра та Мін’юст України мають розробити й передати технічні вимоги для створення програмного забезпечення такого реєстру.

"Мінцифри також має розробити можливість для українців подавати через "Дію" заяви про відшкодування збитків або втрат", - сказав глава уряду.

Класифікація категорій збитків

Також Шмигаль пояснив, що другий документ у цьому напрямку стосується наших пропозицій щодо класифікації категорій збитків, які підлягають компенсації.

Це дасть змогу системно підійти до передачі всієї інформації про збитки, втрати та шкоду, яку заподіяла Росія як державі Україна, так і кожному з наших громадян та українським юридичним особам.

Конфіскація російських активів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що наша держава разом з партнерами працює над створенням можливості конфіскувати заморожені російські активи, в тому числі, і державні, в країнах-союзниках. Ці кошти мають відправити на відбудову України. Наразі йде мова про майже 500 млрд доларів.

Нещодавно Шмигаль розповів, що у створенні Реєстру збитків, завданих агресією РФ, беруть участь 43 країни та Євросоюз. Очікується, що вже в першому кварталі наступного року він почне діяти.

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