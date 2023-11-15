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Не треба чекати в чергах. В "Дії" вдосконалили послугу заміни водійських прав

Україна, Середа 15 листопада 2023 15:51
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Не треба чекати в чергах. В "Дії" вдосконалили послугу заміни водійських прав Фото: в "Дії" вдосконалили послугу заміни посвідчення водія (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Щоб забрати оновлені права відтепер не потрібно їхати до сервісного цента. Замовити доставку водійського посвідчення можна на будь-яку зручну адресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та Міністерство внутрішніх справ України.

"Тепер не потрібно думати, як забрати нове посвідчення водія в сервісному центрі МВС, шукати вільний час та стояти в заторах. Від сьогодні можете замовити доставку документа кур’єром або на відділення Укрпошти в "Дії", - повідомив міністр.

Для отримання нового документу, як і раніше потрібно подати заяву в застосунку, а потім обрати комфортний варіант:

  • забрати посвідчення в сервісному центрі;
  • прийти в найближче відділення Укрпошти;
  • замовити кур’єра.

"Розгляд онлайн-заявки, сформованої через "Дію", - до 3 днів... Доставка Укрпоштою займе до 7 днів і коштуватиме 294 гривні", - повідомили в МВС.

Послуга стала доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення так і для автовласників, які загубили, пошкодили або хочуть змінити персональні дані чи отримати пластикове посвідчення.

Зміни для водіїв у 2023 році

Раніше Верховна Рада підтримала законопроект № 7354, який дозволить українцям самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання посвідчення водія.

Нещодавно уряд України вніс зміни до Правил дорожнього руху. Відтак ПДР стали більш наближені до стандартів Європейського союзу.

Також повідомлялось, що в Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху, які торкнулися навчальних транспортних засобів. Букву "У" вирішили замінити на букву "Н".

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Водійське посвідчення Дия
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