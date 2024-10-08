Е-посвідчення ветерана стане основним документом: Рада ухвалила закон
Е-посвідчення ветерана в Україні буде основним документом. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка у Telegram.
"Рада в цілому підтримала законопроект про запровадження е-посвідчення ветерана як основного документа", - зазначив Гончаренко.
За його словами, за ініціативу проголосували 256 парламентарів.
Нардеп зазначив, що такий закон сприятиме покращенню надання адміністративних процедур та доступу до соціальних гарантій. Е-посвідчення ветерана дозволяють зменшити час, який потрібний для перевірки факту надання такого статусу.
Також закон додає термін "травма", як причину набуття статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.
Що передувало
Нагадаємо, ще 2022 року Кабмін вирішив запровадити е-посвідчення ветерана. Його додали у застосунок "Дія".
Більш детально про те, як додати документ у "Дії", - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.