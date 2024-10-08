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Е-удостоверение ветерана станет основным документом: Рада приняла закон

Киев, Вторник 08 октября 2024 16:39
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Е-удостоверение ветерана станет основным документом: Рада приняла закон Иллюстративное фото: в Украине е-удостоверение ветерана станет основным документом (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Е-удостоверение ветерана в Украине будет основным документом. Соответствующий закон приняла Верховная Рада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

"Рада в целом поддержала законопроект о введении е-удостоверения ветерана как основного документа", - отметил Гончаренко.

По его словам, за инициативу проголосовали 256 парламентариев.

Нардеп отметил, что такой закон будет способствовать улучшению предоставления административных процедур и доступа к социальным гарантиям. Е-удостоверения ветерана позволяют уменьшить время, которое необходимо для проверки факта предоставления такого статуса.

Также закон добавляет термин "травма", как причину получения статуса лица с инвалидностью в результате войны.

Что предшествовало

Напомним, еще в 2022 году Кабмин решил ввести е-удостоверение ветерана. Его добавили в приложения "Дія".

Более детально о том, как добавить документ в "Дії", - в материале РБК-Украина.

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