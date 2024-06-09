ua en ru
Нд, 09 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Цифрове посвідчення ветерана: як додати документ у "Дії"

Україна, Неділя 09 червня 2024 21:12
UA EN RU
Цифрове посвідчення ветерана: як додати документ у "Дії" Фото: українцям пояснили, як додати посвідчення ветерана у "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці можуть отримати цифрове посвідчення ветерана. Документ можна додати у мобільному застосунку "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра з цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.

Як пояснив Федоров, електронне посвідчення ветерана можуть отримати учасники бойових дій, люди з інвалідністю, яка була спричинена війною, учасники війни, постраждалі учасники Революції гідності, члени сім’ї загиблих ветеранів війни та члени сім’ї загиблих захисників і захисниць України.

Як отримати цифрове посвідчення:

  • потрібно авторизуватися у мобільному застосунку "Дія";
  • прогортати всі електронні документи та натиснути "Додати документ";
  • обрати "Посвідчення ветерана" з переліку.

Протягом кількох хвилин документ зʼявиться в застосунку.

Наголошується, що електронне посвідчення ветерана у застосунку "Дія" є аналогом паперового документа.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, які послуги для водіїв доступні в "Дії".

Також ми пояснювали, як українці через застосунок "Дія" можуть зручно оплатити штраф.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія Ветерани
NEWS
Літаків могло бути 2. ГУР розкрило нові подробиці атаки на Су-57 в Росії
Літаків могло бути 2. ГУР розкрило нові подробиці атаки на Су-57 в Росії
DAILY
Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут