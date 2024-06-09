Цифрове посвідчення ветерана: як додати документ у "Дії"

Українці можуть отримати цифрове посвідчення ветерана. Документ можна додати у мобільному застосунку "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра з цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.

Як пояснив Федоров, електронне посвідчення ветерана можуть отримати учасники бойових дій, люди з інвалідністю, яка була спричинена війною, учасники війни, постраждалі учасники Революції гідності, члени сім’ї загиблих ветеранів війни та члени сім’ї загиблих захисників і захисниць України.

Як отримати цифрове посвідчення:

потрібно авторизуватися у мобільному застосунку "Дія";

прогортати всі електронні документи та натиснути "Додати документ";

обрати "Посвідчення ветерана" з переліку.

Протягом кількох хвилин документ зʼявиться в застосунку.

Наголошується, що електронне посвідчення ветерана у застосунку "Дія" є аналогом паперового документа.