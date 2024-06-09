Цифрове посвідчення ветерана: як додати документ у "Дії"
Українці можуть отримати цифрове посвідчення ветерана. Документ можна додати у мобільному застосунку "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра з цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.
Як пояснив Федоров, електронне посвідчення ветерана можуть отримати учасники бойових дій, люди з інвалідністю, яка була спричинена війною, учасники війни, постраждалі учасники Революції гідності, члени сім’ї загиблих ветеранів війни та члени сім’ї загиблих захисників і захисниць України.
Як отримати цифрове посвідчення:
- потрібно авторизуватися у мобільному застосунку "Дія";
- прогортати всі електронні документи та натиснути "Додати документ";
- обрати "Посвідчення ветерана" з переліку.
Протягом кількох хвилин документ зʼявиться в застосунку.
Наголошується, що електронне посвідчення ветерана у застосунку "Дія" є аналогом паперового документа.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, які послуги для водіїв доступні в "Дії".
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