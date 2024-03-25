В Одесі пролунали вибухи: росіяни завдають ракетних ударів

В Одесі сьогодні, 25 березня, вдень місцеві мешканці почули вибухи. В Одеській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську" в Telegram , голову Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram і Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

За інформацією видання, у місті чули кілька гучних вибухів.

У свою чергу голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Одеси та Одеського району залишатися в укриттях до відбою тривоги.

"Ворог атакує нас ракетами", - додав він.

Варто зауважити, що у Повітряних силах ЗСУ заявляли про загрозу балістики та попереджали про політ ракети у бік Одеси.

Оновлено 17:50

В Одесі чули повторні вибухи. До цього Повітряні сили попереджали про ще одну ракету у бік міста.