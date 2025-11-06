Є постраждалі, пошкоджено багатоповерхівку: перші наслідки атаки на Дніпро

Удар по Дніпропетровській області

Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада, ввечері російські окупанти масовано атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками.

У Павлограді та Дніпрі місцеві жителі почули вибухи.

За попередніми даними, Павлоград після удару ворога залишився без світла.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук підтвердив, що росіяни продовжують атакувати енергетичні об'єкти в Дніпропетровській області.

Лукашук закликав місцевих жителів зарядити гаджети та повербанки, а також зробити запаси води.

До слова, моніторингові канали раніше повідомляли про те, що російські окупанти запустили велику кількість безпілотників. Але офіційної інформації про це немає.

Сьогодні, 6 листопада, російські окупанти вже били по енергетичних об'єктах на Дніпропетровщині, через що вісім шахт було знеструмлено. Під землею застрягли близько 2600 шахтарів.

Людей почали оперативно виводити на поверхню. Загиблих і постраждалих не було.