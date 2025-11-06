Є постраждалі, пошкоджено багатоповерхівку: перші наслідки атаки на Дніпро

Російські окупанти сьогодні, 6 листопада, вдарили по Дніпру безпілотниками. Унаслідок атаки постраждали щонайменше чотири людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка в Telegram.
Він зазначив, що станом на зараз відомо, що через удар постраждали 34-річна жінка та чоловіки 40,42 і 57 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
При цьому, за словами голови ОВА, внаслідок атаки дронів пошкоджено чотириповерхівку.
Гайваненко додав, що дані щодо збитків, яких завдав ворог, продовжують уточнюватися.
Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада, ввечері російські окупанти масовано атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками.
У Павлограді та Дніпрі місцеві жителі почули вибухи.
За попередніми даними, Павлоград після удару ворога залишився без світла.
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук підтвердив, що росіяни продовжують атакувати енергетичні об'єкти в Дніпропетровській області.
Лукашук закликав місцевих жителів зарядити гаджети та повербанки, а також зробити запаси води.
До слова, моніторингові канали раніше повідомляли про те, що російські окупанти запустили велику кількість безпілотників. Але офіційної інформації про це немає.
Сьогодні, 6 листопада, російські окупанти вже били по енергетичних об'єктах на Дніпропетровщині, через що вісім шахт було знеструмлено. Під землею застрягли близько 2600 шахтарів.
Людей почали оперативно виводити на поверхню. Загиблих і постраждалих не було.