Есть пострадавшие, повреждена многоэтажка: первые последствия атаки на Днепр

Удар по Днепропетровской области

Напомним, сегодня, 6 ноября, вечером российские оккупанты массированно атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками.

В Павлограде и Днепре местные жители услышали взрывы.

По предварительным данным, Павлоград после удара врага остался без света.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подтвердил, что россияне продолжают атаковать энергетические объекты в Днепропетровской области.

Лукашук призвал местных жителей зарядить гаджеты и повербанки, а также сделать запасы воды.

К слову, мониторинговые каналы ранее сообщали о том, что российские оккупанты запустили большое количество беспилотников. Но официальной информации об этом нет.

Сегодня, 6 ноября, российские оккупанты уже били по энергетическим объектам в Днепропетровской области, из-за чего восемь шахты были обесточены. Под землей застряли около 2600 шахтеров.

Людей начали оперативно выводить на поверхность. Погибших и пострадавших не было.