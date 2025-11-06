RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Есть пострадавшие, повреждена многоэтажка: первые последствия атаки на Днепр

Иллюстративное фото: россияне ударили по Днепру (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 6 ноября, ударили по Днепру беспилотниками. В результате атаки пострадали как минимум четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Владислава Гайваненко в Telegram.

Он отметил, что по состоянию на сейчас известно, что из-за удара пострадали 34-летняя женщина и мужчины 40,42 и 57 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. 

При этом, по словам главы ОВА, в результате атаки дронов повреждена четырехэтажка. 

Гайваненко добавил, что данные насчет ущерба, который нанес враг, продолжают уточняться. 

Удар по Днепропетровской области

Напомним, сегодня, 6 ноября, вечером российские оккупанты массированно атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками.

В Павлограде и Днепре местные жители услышали взрывы.

По предварительным данным, Павлоград после удара врага остался без света.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подтвердил, что россияне продолжают атаковать энергетические объекты в Днепропетровской области.

Лукашук призвал местных жителей зарядить гаджеты и повербанки, а также сделать запасы воды.

К слову, мониторинговые каналы ранее сообщали о том, что российские оккупанты запустили большое количество беспилотников. Но официальной информации об этом нет.

Сегодня, 6 ноября, российские оккупанты уже били по энергетическим объектам в Днепропетровской области, из-за чего восемь шахты были обесточены. Под землей застряли около 2600 шахтеров.

Людей начали оперативно выводить на поверхность. Погибших и пострадавших не было.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнипроВойна в УкраинеАтака дронов