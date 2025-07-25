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Є плюси і мінуси: Зеленський назвав ціну виробництва дронів-перехоплювачів

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч

Виробництво дронів-перехоплювачів вже розпочалося. Вони мають різну ціну та різні спроможності.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа 24 липня, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, главу держави запитали, чи є вже промислове виробництво дронів-перехоплювачів, на що він сказав наступне:

"Виробництво почалося. Є плюси, є мінуси. Плюси. Чотири компанії – хороші, спроможності будуть у десяти компаній. Чому кажу "будуть", бо одиночні вони виробили, грошей у них немає на це", - заявив президент.

Водночас він додав, що загалом питання виробництва становить 6 млрд доларів США.

"Ціна виробництва - різна. Є дорожче, є дешевше, трохи різні спроможності, відповідно. Зараз ціна цього питання загалом і терміново - 6 млрд доларів", - резюмував він.

Дрони-перехоплювачі для захисту України

Нагадаємо, на початку липня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна цього року планує виготовити сотні тисяч дронів-перехоплювачів. Він підкреслив, що кількість збитих "Шахедів" РФ буде неухильно зростати.

Днями, 21 липня, глава держави провів нараду щодо розробки, виробництва та закупівлі дронів. Він написав наступне:

"Проаналізували всі напрямки щодо необхідних дронів, і особливий акцент - на дронах-перехоплювачах. Були доповіді по кожній дійсно ефективній розробці, будемо максимально контрактувати", - повідомив Зеленський.

Уже в середу, 23 липня, міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що станом на цей день Україна уклала вже 4 контракти на понад 3 млрд гривень. Йдеться про договори на поставку дронів-перехоплювачів.

"Держава розвиває ринок українських дронів-перехоплювачів. Вчора три виробники отримали контракти. Загалом маємо вже 4 контракти на понад 3 млрд гривень. Будемо надалі масштабувати ці технології", - розповів він.

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