Є плюси і мінуси: Зеленський назвав ціну виробництва дронів-перехоплювачів

Виробництво дронів-перехоплювачів вже розпочалося. Вони мають різну ціну та різні спроможності.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа 24 липня, передає кореспондент РБК-Україна.
Зокрема, главу держави запитали, чи є вже промислове виробництво дронів-перехоплювачів, на що він сказав наступне:
"Виробництво почалося. Є плюси, є мінуси. Плюси. Чотири компанії – хороші, спроможності будуть у десяти компаній. Чому кажу "будуть", бо одиночні вони виробили, грошей у них немає на це", - заявив президент.
Водночас він додав, що загалом питання виробництва становить 6 млрд доларів США.
"Ціна виробництва - різна. Є дорожче, є дешевше, трохи різні спроможності, відповідно. Зараз ціна цього питання загалом і терміново - 6 млрд доларів", - резюмував він.
Нагадаємо, на початку липня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна цього року планує виготовити сотні тисяч дронів-перехоплювачів. Він підкреслив, що кількість збитих "Шахедів" РФ буде неухильно зростати.
Днями, 21 липня, глава держави провів нараду щодо розробки, виробництва та закупівлі дронів. Він написав наступне:
"Проаналізували всі напрямки щодо необхідних дронів, і особливий акцент - на дронах-перехоплювачах. Були доповіді по кожній дійсно ефективній розробці, будемо максимально контрактувати", - повідомив Зеленський.
Уже в середу, 23 липня, міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що станом на цей день Україна уклала вже 4 контракти на понад 3 млрд гривень. Йдеться про договори на поставку дронів-перехоплювачів.
"Держава розвиває ринок українських дронів-перехоплювачів. Вчора три виробники отримали контракти. Загалом маємо вже 4 контракти на понад 3 млрд гривень. Будемо надалі масштабувати ці технології", - розповів він.
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