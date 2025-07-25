Есть плюсы и минусы: Зеленский назвал цену производства дронов-перехватчиков

Производство дронов-перехватчиков уже началось. Они имеют разную цену и разные способности.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с медиа 24 июля, передает корреспондент РБК-Украина.
В частности, главу государства спросили, есть ли уже промышленное производство дронов-перехватчиков, на что он сказал следующее:
"Производство началось. Есть плюсы, есть минусы. Плюсы. Четыре компании - хорошие, способности будут у десяти компаний. Почему говорю "будут", потому что одиночные они произвели, денег у них нет на это", - заявил президент.
В то же время он добавил, что в целом вопрос производства составляет 6 млрд долларов США.
"Цена производства - разная. Есть дороже, есть дешевле, немного разные способности, соответственно. Сейчас цена этого вопроса в целом и срочно - 6 млрд долларов", - резюмировал он.
Напомним, в начале июле президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина в этом году планирует изготовить сотни тысяч дронов перехватчиков. Он подчеркнул, что количество сбитых "Шахедов" РФ будет неуклонно расти.
На днях, 21 июля, глава государства провел совещание по разработкам, производству и закупкам дронов. Он написал следующее:
"Проанализировали все направления относительно необходимых дронов, и особый акцент - на дронах-перехватчиках. Были доклады по каждой действительно эффективной разработке, будем максимально контрактовать", - сообщил Зеленский.
Уже в среду, 23 июля, министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на этот день Украина заключила уже 4 контракта на более чем 3 млрд гривен. Речь идет о договорах на поставку дронов-перехватчиков.
"Государство развивает рынок украинских дронов-перехватчиков. Вчера три производителя получили контракты. В общем имеем уже 4 контракта на более чем 3 млрд гривен. Будем в дальнейшем масштабировать эти технологии". - рассказал он.
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