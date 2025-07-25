Есть плюсы и минусы: Зеленский назвал цену производства дронов-перехватчиков

Производство дронов-перехватчиков уже началось. Они имеют разную цену и разные способности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с медиа 24 июля, передает корреспондент РБК-Украина .

В частности, главу государства спросили, есть ли уже промышленное производство дронов-перехватчиков, на что он сказал следующее:

"Производство началось. Есть плюсы, есть минусы. Плюсы. Четыре компании - хорошие, способности будут у десяти компаний. Почему говорю "будут", потому что одиночные они произвели, денег у них нет на это", - заявил президент.

В то же время он добавил, что в целом вопрос производства составляет 6 млрд долларов США.

"Цена производства - разная. Есть дороже, есть дешевле, немного разные способности, соответственно. Сейчас цена этого вопроса в целом и срочно - 6 млрд долларов", - резюмировал он.