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Есть обновленная информация о подготовке удара РФ: Зеленский обратился к украинцам

20:26 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Есть обновленная информация о подготовке удара РФ: Зеленский обратился к украинцам Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
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Россия готовит массированный удар по Украине, о чем свидетельствуют обновленные данные украинской разведки. Граждан призывают не игнорировать сигналы тревоги и немедленно идти в укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

По словам главы государства, украинские службы и Воздушные силы готовы реагировать на угрозу в рамках имеющихся средств защиты.

"Пожалуйста, очень прошу, берегите себя. Пожалуйста, реагируйте на сигналы о ракетной опасности", - призвал Зеленский.

Президент подчеркнул, что эффективность защиты украинского неба во многом зависит от партнеров.

"От каждого лидера, от каждого государства в мире, которые имеют средства защиты, которые нам нужны и которые могут их передать", - подчеркнул он.

Зеленский заявил, что для передачи этих средств нужна "политическая воля", в том числе в США, странах Европы и остальных партнеров.

Напомним, сегодня эксруководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что Россия, вероятно, готовится к очередному удару по Украине. По его словам, страна-агрессор и дальше может сосредотачиваться на ударах по критически важной инфраструктуре.

Коваленко отметил, что нынешние действия России напоминают предыдущие планы Кремля. В частности, он провел параллель с расчетом диктатора на то, что его войскам удастся захватить Киев в течение трех дней.

РБК-Украина сообщало, что Россия может готовить одну из самых масштабных за время войны атак на энергетическую систему Украины.

Во время нее РФ может применить до 1000 ракет, дронов и авиабомб. Основными целями могут стать электростанции, подстанции и объекты системы водоснабжения, не исключается попытка вывести из строя три действующих атомных электростанции.

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