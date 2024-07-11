"Є обґрунтовані підозри": в Україні перевірять справедливість графіків відключень світла

Про це заявив голова Держенергонагляду Руслан Слободян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства .

"Є обґрунтовані підозри, що деякі оператори системи розподілу (обленерго) не зовсім правильно застосовували графіки погодинних відключень. Це ми ретельно перевіримо", - сказав він.

За його словами, Дніпропетровська область лідирує за кількістю скарг. Тому поглиблена перевірка розпочнеться саме з цієї області, після чого відбудеться ще у 5-6 регіонах.

Водночас Слободян не виключив, що графіки погодинних відключень можуть не дотримуватися через те, що на стабілізаційні відключення припадають аварійні, спричинені, зокрема, спекою.