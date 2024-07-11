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"Есть обоснованные подозрения": в Украине проверят справедливость графиков отключений света

Украина, Четверг 11 июля 2024 13:13
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"Есть обоснованные подозрения": в Украине проверят справедливость графиков отключений света Фото: Графики отключений света в Украине проверят (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Госэнергонадзор углубленно проверит справедливое распределение электроэнергии в областях и применение облэнерго графиков почасовых отключений.

Об этом заявил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства .

"Есть обоснованные подозрения, что некоторые операторы системы распределения (облэнерго) не совсем правильно применяли график почасовых отключений. Это мы тщательно проверим", - сказал он.

По его словам, Днепропетровская область лидирует по количеству жалоб. Поэтому углубленная проверка начнется с этой области, после чего состоится еще в 5-6 регионах.

В то же время Слободян не исключил, что графики почасовых отключений могут не соблюдаться из-за того, что на стабилизационные отключения приходятся аварийные, вызванные, в частности, жарой.

Напомним, Слободян в июне заявлял о планах обновить перечень объектов, не подлежащих обесточению. Он говорил, что от линий, питающих критическую инфраструктуру, должны быть отсоединены все остальные потребители.

Ранее ожидалось, что новый список объектов будет утвержден до июля 2024 года. В то же время, решение правительства до сих пор нет.

Детальнее об очередях и графиках отключений света читайте в материале РБК-Украина.

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