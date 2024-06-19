В Україні до липня оновлять перелік об'єктів, де не вимикатимуть світло

До липня в Україні оновлять перелік об'єктів критично важливої інфраструктури, де не вимикатимуть світло. Крім того, пропонується розділити об'єкти за сезонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Держенергонагляду Руслана Слободяна.

Він зазначив, що створення переліку об'єктів - це копітка робота, яка потребує аналізу умов електропостачання сотень споживачів. Ймовірно, до 1 липня процес буде завершено.

"Наразі в багатьох областях з переліку об’єктів з гарантованим електропостачанням вже виключено десятки, а в деяких областях - понад сотню споживачів. Логіка процесу в тому, що важливо віднайти баланс і захистити об'єкти критичної інфраструктури від відключень, водночас не створюючи надмірного навантаження на інших", - сказав Слободян.

За його словами, пропонується розділити об'єкти інфраструктури за сезонами - на літній та зимовий. В уряді пояснюють, що зараз до переліку включені об'єкти, що надзвичайно важливі упродовж опалювального періоду, але влітку не працюють.

Також розглядається можливість ручного перемикання у застосування графіків відключень, як це було взимку 2022-2023 років. Таке перемикання здійснюється у мережі середньої напруги 10 кВ.

"На жаль, на сьогодні не всі мережі у нас повністю автоматизовані й далеко не всі частини мережі можна вимикати та вмикати дистанційно. Іноді потрібно виїхати в якийсь розподільний пункт і там вже на місці вимкнути частину лінії. Це, звичайно, потребує додаткових зусиль операторів системи розподілу", - додав Слободян.

На його думку, у серпні можна очікувати зменшення обмежень, враховуючи закінчення ремонту на деяких енергоблоках АЕС та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням.