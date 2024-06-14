В Україні змінять систему відключень світла: кого це стосується
В Україні оновлять перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню. Від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, від'єднають усіх інших.
Про це сказав Держенергонагляду Руслан Слободян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК-Україна на прес-службу відомства.
За його словами, останнім часом у містах, де є велика кількість об’єктів критичної інфраструктури, більше відключень припадає саме на побутових споживачів. Тож завдання інвентаризації полягає в тому, щоб розвантажити лінії електропередачі, які живлять важливі об’єкти.
"Від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, мають бути від'єднані всі інші споживачі. Це сприятиме забезпеченню принципу справедливого і рівномірного розподілу електроенергії в межах лімітів між споживачами, які не входять до переліку критично важливих об’єктів", - сказав він.
Також Слободян нагадав, українська енергосистема втратила понад 9 ГВт високоманеврової генерації, які, вочевидь, не вдасться повністю відновити до зими. Тож українцям треба бути готовими до відключень і складної зими.
"Обсяги відключень напряму залежатимуть від того, скільки об’єктів генерації вдасться відновити за цей час. Якщо вдасться пройти цей період у полегшеному режимі - це буде тільки плюс", - наголосив він. Також підкреслив, що енергетики готуються до різних сценаріїв.
Раніше в "Укренерго" заявили, що різні інтервали відключень світла та різні сумарні добові відключення в містах обумовлені кількістю критичної інфраструктури.
За даними компанії, в областях, де багато критичної інфраструктури або військово-оборонної інфраструктури, яку не можна відключати, графіки більші, ніж для областей, де критичної інфраструктури менше.