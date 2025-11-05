Есть новые обесточивания: "Укрэнерго" предупредило об ограничении света по всей стране

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго ".

"Потребление электроэнергии остается стабильно высоким. С 07:00 до 21:00 в большинстве регионов Украины применяются почасовые отключения электроэнергии объемом от 1 до 2 очередей", - отметили энергетики.

Украинцев также просят не включать несколько мощных электроприборов одновременно до 22:00.

Последствия обстрелов

Вследствие вражеских ударов по энергетической инфраструктуре на утро есть новые обесточивания в нескольких областях, в частности - в Сумской области.

"Аварийно-восстановительные работы проходят везде, где это позволяет текущая ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование и оживить всех потребителей", - пояснили в "Укрэнерго".

Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме сегодня во всех регионах Украины применяются меры ограничения потребления.

По состоянию на 10:30 в большинстве областей действуют графики почасовых отключений. Также в период с 07:00 до 22:00 - на всей территории Украины применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Потребление

Потребление электроэнергии держится на высоком уровне. Сегодня, 5 ноября, по состоянию на 6:30, оно было таким же, как в это время предыдущего дня - во вторник.

Вчера, 4 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован днем. Он был на 2,9% выше, чем максимум предыдущего дня - в понедельник, 3 ноября. Причина - снижение температуры воздуха в большинстве регионов Украины.

Необходимость в экономном энергопотреблении сохраняется.

"Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами. Не включайте несколько таких приборов одновременно до 22:00", - отметили энергетики.