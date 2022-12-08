Є неминучою. Веніславський пояснив, чому РФ не відмовиться від нової хвилі мобілізації

Друга хвиля мобілізації в РФ є неминучою, бо не дивлячись на показник першої хвилі в 300 тисяч, покликаних воювати, це ніяк не змінює ситуацію на фронті на користь РФ, а ЗСУ продовжують свій контрнаступ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в ефірі телемарафону члена комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федіра Веніславського.
"Говорити про якесь припинення мобілізаційних заходів в РФ немає жодних підстав. На сьогодні я особисто переконаний, що друга хвиля мобілізації в РФ є неминучою, так само як і перша була прогнозована задовго до її початку, прихована мобілізація йшла з перших днів війни, коли Росія не досягла тих цілей, які вона перед собою ставила. Вона почала мобілізовувати непомітно, без оголошення, а потім була вимушена визнати, що втрати настільки великі, що їм не вистачає регулярних військ для того, щоб далі проводити війну проти України", - розповів він.
Тому, на його думку, питання наступної хвилі мобілізації – це лише питання часу.
"Я думаю, що в цьому місяці, або на початку наступного року вони будуть змушені проголосити мобілізацію, тому що попри поповнення тих втрат, яких вони зазнали на сході - в Донецькій, Луганській області, на півдні, вони їх поповнити ефективно не можуть і навіть ті 300 тисяч людей, яких вони мобілізували, вони не змінюють ситуацію кардинально на користь РФ, навпаки наші ЗС продовжують тіснити їх", - констатував він.
Як повідомлялося, Кремль планує провести нову хвилю мобілізації в січні-лютому. Про це свідчать плани щодо вдосконалення системи обліку військовозобов'язаних до РФ.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Росія вже почала проводити підготовку до чергової хвилі мобілізації. Вона пройде на початку 2023 року.
Як відомо, наприкінці жовтня Міноборони Росії заявляло про припинення так званої "часткової мобілізації", яку диктатор Володимир Путін оголосив у вересні.
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