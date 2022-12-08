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Неизбежна. Вениславский объяснил, почему РФ не откажется от новой волны мобилизации

Фото: вторая волна мобилизации в РФ неизбежна (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Вторая волна мобилизации в РФ неизбежна, потому что несмотря на показатель первой волны в 300 тысяч, призванных воевать, это никак не меняет ситуацию на фронте в пользу РФ, а ВСУ продолжают свое контрнаступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в эфире телемарафона члена комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского.

"Говорить о каком-то прекращении мобилизационных мер в РФ нет никаких оснований. На сегодняшний день я лично убежден, что вторая волна мобилизации в РФ неизбежна, равно как и первая была прогнозирована задолго до ее начала, скрытая мобилизация шла с первых дней войны, когда Россия не достигла тех целей, которые она перед собой ставила. Она начала мобилизовывать незаметно, без объявления, а затем была вынуждена признать, что потери настолько велики, что им не хватает регулярных войск для того, чтобы дальше проводить войну против Украины", - рассказал он.

Поэтому, по его мнению, вопрос следующей волны мобилизации – это только вопрос времени.

"Я думаю, что в этом месяце, или в начале следующего года они будут вынуждены провозгласить мобилизацию, потому что несмотря на восполнение тех потерь, которые они понесли на востоке - в Донецкой, Луганской области, на юге, они их пополнить эффективно не могут, и даже те 300 тысяч человек, которых они мобилизовали, они не меняют ситуацию кардинально в пользу РФ, наоборот наши ВС продолжают теснить их", - констатировал он.

Как сообщалось, Кремль планирует провести новую волну мобилизации в январе-феврале. Об этом свидетельствуют планы об усовершенствовании системы учета военнообязанных в РФ.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Россия уже начала проводить подготовку к очередной волне мобилизации. Она пройдет в начале 2023 года.

Как известно, в конце октября Минобороны России заявляло о прекращении так называемой "частичной мобилизации", которую диктатор Владимир Путин объявил в сентябре.

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