Є міжнародний консенсус щодо необхідності відновлення "зернової угоди", - речник ЄС

Про це заявив на брифінгу у Брюсселі речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Петер Стано, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ" .

"Зусилля, які докладає міжнародне співтовариство, ООН, за підтримки Туреччини, тривають. Я вважаю, що дійсно існує міжнародний консенсус в тому сенсі, що нам потрібно повернутися до Чорноморської ініціативи, тому що вона дуже важлива не лише для України, але й для продовольчих ринків загалом, а також для світових цін на продовольство. Тож це зусилля, які тривають безперервно", - сказав Стано.

Він також висловив сподівання, що "рано чи пізно вдасться відродити цю ініціативу, тому що вона дуже важлива для всіх, особливо для населення, яке страждає від зростання цін через дії Росії".

Речник нагадав, що високий представник ЄС Жозеп Боррель раніше міністрам закордонних справ держав-членів надіслав лист із аргументами щодо відновлення зернової угоди та посилення тиску на Росії з цією метою.

Зернова угода

17 липня РФ заявила про вихід із "зернової угоди". У відповідь на такі дії ЄС закликав країни "Великої двадцятки" тиснути на РФ з метою змусити її повернутися до зернової угоди.

При цьому російські окупанти почали обстрілювати Одесу, атакуючи порт та портову інфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

Тим часом Реджеп Тайїп Ердоган заявив про намір відновити зернову угоду в "розширеному масштабі". Зокрема він закликав Захід допомогти перетворити цю ініціативу на основу припинення вогню між Росією та Україною.