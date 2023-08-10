Есть международный консенсус о необходимости возобновления "зернового соглашения", - спикер ЕС

Об этом заявил на брифинге в Брюсселе спикер ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Петер Стано, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ" .

"Усилия, прилагаемые международным сообществом, ООН, при поддержке Турции, продолжаются. Я считаю, что действительно существует международный консенсус в том смысле, что нам нужно вернуться к Черноморской инициативе, потому что она очень важна не только для Украины, но и для продовольственных рынков в целом, а также для мировых цен на продовольствие. Это усилия, которые продолжаются непрерывно", - сказал Стано.

Он также выразил надежду, что "рано или поздно удастся возродить эту инициативу, потому что она очень важна для всех, особенно для населения, страдающего ростом цен через действия России".

Спикер напомнил, что высокий представитель ЕС Жозеп Боррель ранее министрам иностранных дел государств-членов направил письмо с аргументами по возобновлению зернового соглашения и усилению давления на России в этих целях.

Зерновое соглашение

17 июля РФ заявила о выходе из "зернового соглашения". В ответ на такие действия ЕС призвал страны "Большой двадцатки" оказывать давление на РФ с целью заставить ее вернуться к зерновому соглашению.

При этом российские оккупанты начали обстреливать Одессу, атакуя порт и портовую инфраструктуру.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

Тем временем Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении возобновить зерновое соглашение в "расширенном масштабе" В частности, он призвал Запад помочь превратить эту инициативу в основу прекращения огня между Россией и Украиной.