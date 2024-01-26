Є компанії, які не можуть впоратись з обов'язками щодо постачання продуктів ЗСУ, - Міноборони

Заступник Міністра оборони Віталій Половенко здійснив чергову позапланову перевірку постачання продуктів до військових частин. Цього разу на південному сході України.

"Ситуація повторюється. Деякі компанії, з якими ми уклали договори наприкінці 2023 не можуть впоратися зі своїми обов’язками. Йдеться про постачання, по-перше, якісних продуктів, по-друге, вчасне постачання", - розповів Половенко.

Як відзначає заступник міністра оборони, своєчасна та якісна поставка продуктів для наших військових, є одним із ключових пріоритетів. Аби уникнути аналогічних проблем, в майбутньому закупівлі проводитиме ДП "Державний оператор тилу".

"Слід враховувати всі нюанси та особливості військових підрозділів. Тому інформацію з таких перевірок ми передаватимемо в ДОТ, адже в майбутньому саме вони проводитимуть торги на харчування. Кожен новий постачальник має бути готовим до оперативності. Наші військові повинні забути про проблеми з якістю та недовезенням", - наголосив заступник міністра оборони.

В обох випадках порушень будуть складені відповідні акти. Проти компаній за недотримання умов договору виставлені штрафні санкції.

"За результатами попередньої поїздки Міністерство оборони змінило постачальника деяким військовим частинам", - додає пресслужба Міноборони.

Перевірки у ЗСУ

19 січня заступниця Міністра оборони Наталія Калмикова разом із представниками Командування медичних сил ЗСУ та командою "Leleka Foundation/БФ Лелека України" провели перевірку складу медичного майна. Зокрема, оцінили стан та наявність аптечок.

Зокрема того ж дня Половенко разом з членом Антикорупційної ради Геннадієм Кривошеєю через скарги військових позапланово перевірили продуктові склади деяких військових частин на сході країни.