Міноборони перевірило склад Медичних сил: тисячі аптечок потрібно перекомплектовувати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

Як повідомляється, наразі на складах зберігають близько десяти видів аптечок, більшість з яких передані як благодійна допомога. Вони по-різному укомплектовані, а їхні складові відрізняються за якістю.

"Серед аптечок є такі, що відповідають потребам військових. Але є й аптечки укомплектовані, наприклад, неякісними турнікетами, які не можна використовувати. Нині перед нами стоїть завдання - перекомплектувати наявні аптечки так, щоб їх можна було використовувати у військах. Якісних складових для цього достатньо", - розповіло Калмикова.

При цьому вона зауважила, що це тимчасове рішення.

"Ми маємо використати наявний ресурс для того, аби оперативно закрити потреби. Однак надалі ми орієнтуємося на закупівлю якісного медичного майна за стандартами країн НАТО. Це відбудеться найближчим часом. Адже йдеться про найцінніше - життя та здоров’я військових", - наголосила заступниця міністра.

Перевірки Міноборони

Нагадаємо, раніше Міноборони провело внутрішній аудит у близько сорока військових частинах. Тоді було встановлено, що в Україні було виплачено понад 123 млн гривень бойових виплат громадянам, які не брали участі у бойових діях.

Також аудит Міноборони проводив перевірку тендеру щодо закупівлі обкладинок для папок особових справ. Тоді ціну в 351 гривню за одну визнали завищеною.

Крім того, в одній з військових частин Житомирської області знайшли плати з золотом і сріблом на 65 млн гривень, які не стояли на обліку.