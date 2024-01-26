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Есть компании, которые не могут справиться с обязанностями по поставке продуктов ВСУ, - Минобороны

Фото: Виталий Половенко, заместитель министра обороны Украины (mil.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Ряд компаний, заключивших договор с Министерством обороны Украины в конце 2023 года, не могу справиться со своими обязанностями по качественной и своевременной поставке продуктов Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

Заместитель Министра обороны Виталий Половенко осуществил очередную внеплановую проверку поставок продуктов в воинские части. На этот раз на юго-востоке Украины. 

"Ситуация повторяется. Некоторые компании, с которыми мы заключили договоры в конце 2023 года, не могут справиться со своими обязанностями. Речь идет о поставках, во-первых, качественных продуктов, во-вторых, своевременные поставки", - рассказал Половенко. 

Как отмечает заместитель министра обороны, своевременная и качественная поставка продуктов для наших военных, является одним из ключевых приоритетов. Чтобы избежать аналогичных проблем, в будущем закупки будет проводить ГП "Государственный оператор тыла". 

"Следует учитывать все нюансы и особенности военных подразделений. Поэтому информацию из таких проверок мы будем передавать в ДОТ, ведь в будущем именно они будут проводить торги на питание. Каждый новый поставщик должен быть готовым к оперативности. Наши военные должны забыть о проблемах с качеством и недовезением", - подчеркнул заместитель министра обороны. 

В обоих случаях нарушений будут составлены соответствующие акты. Против компаний за несоблюдение условий договора выставлены штрафные санкции. 

"По результатам предыдущей поездки Министерство обороны изменило поставщика некоторым воинским частям", - добавляет пресс-служба Минобороны.

Проверки в ВСУ

19 января заместитель Министра обороны Наталья Калмыкова вместе с представителями Командования медицинских сил ВСУ и командой "Leleka Foundation/БФ Аист Украины" провели проверку склада медицинского имущества. В частности, оценили состояние и наличие аптечек.

В частности, в тот же день Половенко вместе с членом Антикоррупционного совета Геннадием Кривошеей из-за жалоб военных внепланово проверили продуктовые склады некоторых воинских частей на востоке страны.

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